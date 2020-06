Valais

Le prêtre pédophile pourra purger sa peine en Suisse

Le Tribunal de l’application des peines et mesures a donné son feu vert. L’homme d’église, condamné en 2017 en Belgique pour abus sur mineur et arrêté en Suisse, pourra être emprisonné ici.

Deux ans et demi après le verdict belge, l’homme avait été condamné à cinq ans de prison, dont deux avec sursis, début 2018. Il avait alors demandé à purger sa peine en Suisse. Et depuis lors, plus rien. Cet ancien membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X vivait libre en Valais sans avoir passé une seule nuit en prison. Il avait demandé à purger sa peine dans ledit canton, mais son dossier s’était perdu en Belgique. Révélée par nos confrères le 12 juin, cette situation avait débouché sur l’arrestation du prêtre en Valais.