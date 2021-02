Haute-Savoie (F) : Le prévenu aimait beaucoup trop les garçons de 12 ans

Le Tribunal correctionnel de Bonneville a condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, un homme qui avait échangé des milliers de messages avec des enfants.

L’homme, aujourd’hui âgé de 27 ans, officiait au club de judo de Bonneville (F), à proximité de Genève. Il y aidait les entraîneurs durant les cours donnés aux jeunes. C’est par ce biais qu’il entrait en contact avec des garçons de 12 ans, dont il obtenait le numéro de téléphone en leur proposant de rejoindre une communauté de jeu virtuel, rapporte «Le Dauphiné libéré». Entre 2015 et 2018, il a envoyé de multiples messages tendancieux à quatre victimes, demandant même à certaines de se masturber ou de lui envoyer des photos de leur sexe. Avec l’une de ses proies, il a échangé plus de 4000 SMS. Le Tribunal correctionnel de Bonneville l’a condamné jeudi à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, pour corruption de mineur et propositions sexuelles faites à un mineur de moins de 15 ans. Le condamné n’aura plus le droit d’exercer une activité en relation avec des mineurs. (jef)