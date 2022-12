«Le prévenu m’a demandé de le tuer après l’audition»

D’entrée de cause, l’avocat du prévenu, Me Ludovic Tirelli a demandé que le procès-verbal de l’audition des aveux soit retranché du dossier. Alors assisté par un autre défenseur, Nour aurait été victime «de méthodes d’audition illicites». Il venait d’apprendre la découverte du corps et était pris de vertiges et de nausées. Vacillant, il avait été soutenu par un policier, laissant supposer une empathie de sa part.