Vaud: «Le prévenu s’est appauvri, les lésés se sont enrichis»

Poursuivi pour abus de confiance, escroquerie par métier, gestion déloyale et faux dans les titres, un luthier réputé a finalement vu plusieurs chefs d’accusation être abandonnés pour cause de prescription ou d’absence de preuves. Le sexagénaire est accusé d’avoir floué plusieurs personnes entre 2005 et 2017. Afin de tirer profit de sa réputation et de son carnet d’adresses, des investisseurs lui confiaient des instruments musicaux de collection à restaurer et/ou à revendre. Dont notamment un Stradivarius fabriqué en 1695 d’une valeur de 1,695 million de francs. Il est accusé d’avoir gardé les instruments et l’argent ou d’avoir vendu des objets de collection à un prix supérieur à celui déclaré aux propriétaires.