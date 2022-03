Braquage du Mont-sur-Lausanne (VD) – Le prévenu tente de se faire passer pour la cinquième roue du char

Un récidiviste qui ne veut pas «balancer»

Selon Abdel*, une connaissance lui aurait demandé sur le tard de participer à l’action, en remplacement d’une autre personne. Il n’aurait été en contact qu’avec cette relation dont il ne souhaite pas révéler l’identité. Il ne connaitrait ni les noms des autres complices, ni même leur nombre. Ses explications et ses imprécisions n’ont pas semblé convaincre le Président du tribunal Stéphane Carsana, lequel l’a tancé à plusieurs reprises: «Vous avez été condamné à 12 ans de réclusion en France par le passé et vous vous embarquez, sans rien savoir, dans un braquage?» a-t-il notamment persifflé.

Grièvement brûlé

L’homme aujourd’hui âgé de 44 ans avait été grièvement blessé par un retour de flammes après que les malfaiteurs avaient incendié les véhicules des convoyeurs de fonds et une partie de la flotte volée ayant participé à l’attaque. Selon ses dires, le «chauffeur» algérien attendait peinard dans le fourgon lorsqu’une déflagration l’a alerté. Il est alors sorti voir ce qu’il se passait, et c’est là qu’il aurait été gravement brûlé. Au point de peiner à se déplacer, aujourd’hui. Afin d’éviter les soupçons, Abdel* avait finalement rejoint l’Espagne et l’unité des grands brûlés de l’hôpital d’Alicante, où il a été arrêté une dizaine de jours plus tard, des traces ADN décelées sur une clé l’ayant relié au braquage. «Je suis le dindon de la farce. Je suis brûlé, je souffre, je suis sans argent et en prison», s’est lamenté le prévenu.