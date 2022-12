Verbier (VS) : Le prince Andrew a vendu son chalet pour 21,5 millions de francs

La propriété de luxe du duc d’York était sous séquestre à cause d’un litige financier entre le prince Andrew et un couple suisse.

Un montant de 19 millions de livres sterling, soit 21,5 millions de francs. C’est le prix auquel le Prince Andrew aurait vendu son chalet de luxe de Verbier (VS) à un couple anglais. Cette propriété de luxe avec sept chambres réparties sur deux étages, piscine intérieure, sauna et espace de divertissement était mise sous séquestre depuis 2020 par la justice à cause d’une dette de 2 millions que le duc d’York devait à un couple suisse.