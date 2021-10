Justice : Le prince Andrew demande le rejet de la plainte pour agressions sexuelles

Le fils de la reine Elizabeth II est sous le coup d’une enquête aux États-Unis dans le cadre d’une plainte déposée par une Américaine qui l’accuse d’agressions sexuelles quand elle était mineure.

Dans sa plainte, Virginia Giuffre accuse le prince Andrew d’être «l’un des hommes puissants» à qui elle aurait été «remise dans un but sexuel» quand elle a été, affirme-t-elle, la victime entre 2000 et 2002, à partir de ses 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré, avant de se donner la mort dans une prison de Manhattan, à l’été 2019.

Le prince Andrew est accusé d’avoir «agressé sexuellement» Virginia Giuffre, alors mineure, à trois reprises: à Londres chez Ghislaine Maxwell, une proche de Jeffrey Epstein, et dans les propriétés du financier américain à New York et dans les îles Vierges. Malgré ses dénégations, sa fréquentation de l’homme d’affaires américain l’avait plongé dans la tourmente et contraint à se retirer de la vie publique.