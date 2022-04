Royaume-Uni : Le prince Andrew mêlé à une affaire de fraude

Le duc d’York et son ancienne épouse Sarah Ferguson sont nommés dans le cadre d’un litige, porté devant la Haute Cour de Londres, entre deux hommes d’affaires turcs.

Le duc d’York et son ancienne épouse Sarah Ferguson sont nommés dans le cadre d’un litige porté devant la Haute Cour de Londres entre Nebahat Isbilen, une septuagénaire turque, et Selman Turk, un homme d’affaires turc basé à Londres. La première aurait confié au second le soin de placer ses actifs hors de Turquie, où son mari avait été emprisonné.