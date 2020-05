Suisse

Le prince Andrew poursuivi pour un chalet

Le deuxième fils de la reine d'Angleterre a acheté un bien immobilier en Valais, mais il n'aurait pas encore payé son dû, contrairement à ce qui était prévu.

Le prince Andrew et son ex-épouse Sarah font face à des poursuites légales en Suisse pour une affaire de chalet pas entièrement payé, a révélé jeudi le journal «Le Temps». Le deuxième fils de la reine Elisabeth II, 60 ans, et son ancienne épouse, ont divorcé en 1996, mais sont restés très proches et ont acheté en 2014 un chalet dans la station de ski de Verbier, dans le sud-ouest de la Suisse, pour 22 millions de francs. Il comprend notamment sept chambres, une piscine intérieure et un sauna, révèle «Le Temps».