Grande-Bretagne : Le prince Andrew déchu de ses titres militaires

Jeudi, Buckingham a annoncé qu’Andrew, le fils de la reine Elizabeth II, a annoncé renoncer à ses parrainages et titres militaires, alors que la justice américaine a le prince dans son viseur.

Le prince Andrew a été déchu jeudi de ses titres militaires et parrainages d’associations, a annoncé jeudi le palais de Buckingham, au lendemain du refus de la justice américaine de classer la plainte au civil qui accuse le prince d’ agressions sexuelles .

«Avec l’accord et l’approbation de la reine, les affiliations militaires et parrainages royaux du duc d’York ont été rendus à la reine. Le duc d’York continuera à ne pas assumer de fonctions publiques et se défend dans cette affaire comme citoyen privé», a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, laissant ainsi entendre que la reine Elizabeth II ne financera pas ses frais d’avocats.