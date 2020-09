Royaume-Uni : Le prince Charles alerte sur la crise du climat

Dans un discours qui sera diffusé lundi à l’occasion de la semaine du climat, le prince Charles d’Angleterre estime que la crise climatique va «éclipser» l’impact de la pandémie.

«Sans action rapide et immédiate, à un niveau et un rythme sans précédent, nous manquerons la fenêtre de tir» pour créer «un avenir plus durable et inclusif», a-t-il déclaré dans un message enregistré qui doit être diffusé à l’ouverture de la Semaine du climat lundi à New York (États-Unis). «Autrement dit, la pandémie mondiale est un avertissement que nous ne pouvons ignorer», a poursuivi le prince de 71 ans, partisan de longue date des causes environnementales.