Irlande : Le prince Charles en visite symbolique pour les 70 ans de règne d’Elizabeth II

Le couple princier britannique passe trois jours en Irlande dans le cadre des visites royales. En 2011, la reine avait été la première souveraine à s’y rendre depuis l’indépendance, en 1922.

Le couple princier ne s’est rendu que cinq fois en Irlande par le passé, la dernière visite remontant à 2019, avant la pandémie. Après leur arrivée, mercredi, le prince de 73 ans et son épouse, 74 ans, débuteront leur visite jeudi, par la ville de Waterford, la plus ancienne du pays, et la termineront avec le site historique médiéval de Rock of Cashel.