Londres : Le prince Charles expose ses plus belles aquarelles

Le fils d’Élisabeth II présente jusqu’au 14 février près de 80 de ses toiles dans la capitale britannique. C’est la plus grande expo de ses œuvres à ce jour.

Parmi toutes les passions du prince Charles, héritier de la Couronne britannique, l’aquarelle est l’une des plus anciennes. Il expose actuellement à Londres 79 d’entre elles, dans le cadre délicat d’une chapelle rénovée du XIXe siècle. C’est lui-même qui a choisi les toiles de l’accrochage, présentées par lieux et pays, jusqu’au 14 février.

Cette exposition de ses œuvres est la plus importante à ce jour. Depuis près de cinquante ans, le prince peint en plein air les lieux qu’il aime, l’Écosse, les résidences royales… Ses voyages sont aussi une source d’inspiration, de la Suisse à la Tanzanie en passant par la Provence et la Grèce.

On y voyage des montagnes écossaises enneigées au Pays de Galles, des dentelles de Montmirail en Provence au mont Athos en Grèce, et jusqu’en Transylvanie (Roumanie). Les pinceaux du prince ont aussi immortalisé Klosters et Saint-Moritz, ou encore le château du Barroux, dans le sud de la France.

Relaxant, thérapeutique et plus satisfaisant que la photo

Il a choisi l’aquarelle car il trouvait «la photo peu satisfaisante», explique-t-il dans un texte exposé avec ses œuvres à la chapelle Garrison, dans le quartier de Belgravia. «Cela requiert la concentration la plus intense et c’est par conséquent l’un des exercices les plus relaxants et thérapeutiques que je connaisse, ajoute-t-il. Cela me transporte dans une autre dimension, qui rafraîchit certaines parties de l’âme, que d’autres activités ne peuvent pas atteindre.»