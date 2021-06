Royaume-Uni : Le prince Charles n’a pas coupé les vivres à Harry

Contrairement à ce qu’avait affirmé le prince durant son interview avec Oprah Winfrey, son père a continué à lui verser de l’argent après le Megxit.

Harry et Meghan n’ont pas dit toute la vérité à Oprah Winfrey.

Parmi toutes les révélations faites par Harry et Meghan au cours de leur discussion avec Oprah Winfrey, une, au moins, n’était pas correcte, révèle le «Daily Mail». Le prince avait affirmé que son père, le prince Charles, lui avait coupé les vivres durant le premier trimestre de 2020, peu après l’annonce de son départ du Royaume-Uni avec son épouse et leur fils et que la famille avait dû puiser dans l’argent hérité de la princesse Diana.