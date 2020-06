Coronavirus

Le prince Charles plaide pour un retour à la nature

L’héritier de la couronne britannique, atteint par le Covid-19, a affirmé que la maladie l’avait rendu encore plus «déterminé» à œuvrer pour la nature.

«J’ai eu de la chance dans mon cas et je m’en suis sorti (avec une forme de la maladie) assez légère. Mais je l’ai eu et je peux comprendre ce que les autres ont enduré», a-t-il confié dans une interview par visioconférence à la télévision britannique Sky News. «Je compatis particulièrement avec ceux qui ont perdu des êtres chers et n’ont pu être à leurs côtés durant ce moment. Cela, pour moi, est la chose la plus affreuse», a-t-il ajouté dans un extrait de l’entretien qui sera diffusé en intégralité plus tard jeudi.