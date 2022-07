Patinage artistique : Le «Prince de la glace» prend sa retraite

Le Japonais Yuzuru Hanyu, double médaillé d’or olympique en patinage artistique, a annoncé mardi, la fin de sa carrière sportive à 27 ans, après s’être longtemps débattu contre des blessures et avoir été détrôné aux JO de Pékin, cette année.

«Je ne vais plus me mesurer à d’autres patineurs dans des compétitions», a déclaré le «Prince de la glace» lors d’une conférence de presse, à Tokyo, ajoutant vouloir se concentrer désormais sur des spectacles de patinage pour continuer à ravir ses nombreux fans.

Le fluet patineur avait décroché l’or olympique aux JO de Sotchi en 2014, à seulement 19 ans, puis conservé son titre en 2018 à Pyeongchang. Un exploit majuscule qui n’avait plus été réalisé depuis 66 ans.

La chute du piédestal

Mais sa carrière a été minée par des blessures à répétition à la cheville, à partir de 2018, et le duel au sommet que promettait son opposition à son grand rival américain Nathan Chen aux JO d’hiver de Pékin, en février de cette année, a tourné court.

Hanyu a chuté à plusieurs reprises à Pékin et n’a pas réussi le quadruple axel, une figure incroyablement difficile de quatre tours et demi jamais réussie en compétition à ce jour et qui devait être son arme miracle. Il a fini à une décevante quatrième place, tandis que Chen était sacré.