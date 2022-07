Angleterre : Le prince George, copie conforme de son papa

À l’occasion des 9 ans de leur fils aîné, le duc et la duchesse de Cambridge ont dévoilé un cliché inédit du garçon.

via REUTERS

À chaque anniversaire de l’un de leurs trois enfants, Kate et William publient un cliché de celui ou de celle dont c’est la fête sur les réseaux sociaux. En ce 22 juillet 2022, c’était au tour du prince George, désormais âgé de 9 ans. Ses parents ont dévoilé une photo inédite de leur fils, prise par la duchesse de Cambridge, en juin 2022, durant des vacances au Royaume-Uni.

Comme à chaque fois, des centaines de milliers de personnes ont liké l’image et ont souhaité un joyeux anniversaire à celui qui était au balcon du palais de Buckingham pour lancer le jubilé de platine de son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II . Ce qui a particulièrement frappé les internautes, c’est la ressemblance entre George et son papa, le prince William.

Et on ne peut pas vraiment leur donner tort, tant le garçon de 9 ans a le même sourire franc, la même couleur de cheveux et les mêmes traits que son père.