Euro 2020 : Le prince George, premier supporter des Anglais

Le fils de Kate et William a assisté à la finale de l’Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre en compagnie de ses parents et a montré qu’il était un vrai fan de football.

Dimanche 11 juillet 2021, au stade de Wembley, le spectacle ne se déroulait pas seulement sur le terrain. Alors que l’Italie et l’Angleterre se disputaient le titre de champion d’Europe balle au pied, les regards se sont également tournés vers les tribunes, dans lesquelles avaient pris place le prince George et ses parents, Kate et William, qui ont fêté leurs dix ans de mariage le 29 avril.

Vêtu d’un costume, d’une chemise et d’une cravate, le garçon de bientôt 8 ans – il les fêtera le 22 juillet 2021 – a montré qu’il n’était pas là uniquement pour fait acte de présence. Sa joie lors de l’ouverture du score par les Anglais, après deux minutes de jeu, a été très remarquée et partagée sur les réseaux sociaux. «Le prince George était comme nous quand Luke Shaw a marqué», a tweeté le journal «Metro», tandis que de nombreux internautes se montraient attendris par l’enthousiasme du prince.

Après la victoire de l’Italie aux tirs au but, c’est la tristesse du fils de Kate et William qui a ému les utilisateurs de Twitter. Certains écrivant qu’ils étaient plus peinés par son visage tristounet que par la défaite de l’équipe anglaise.