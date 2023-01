Royaume-Uni : Le prince Harry accusé de vouloir détruire la famille royale

La monarchie reste silencieuse face au flot de confidences et accusations stupéfiantes, parfois à la limite du sordide, qui ont fuité avant la redoutée publication du livre d’Harry. «Le Suppléant», qui doit paraître le 10 janvier, a été par erreur mis en vente quelques heures jeudi en Espagne et son contenu va encore plus loin que ce qui était craint.