Le prince Harry dans «Thomas et ses amis»

Le papa d’Archie a enregistré une vidéo d’introduction pour un épisode spécial du dessin animé britannique célébrant les 75 ans de la locomotive.

Intitulé «Thomas et le moteur royal», l’épisode mettra en scène la reine Elisabeth et le prince Charles quand il était enfant et a été créé à l’occasion des 75 ans du livre dont s’inspire la série animée.

Dans un communiqué envoyé à CNN par Mattel, à qui appartient «Thomas et ses amis», Harry a indiqué qu’il était fan du personnage quand il était enfant. «Thomas a été un visage réconfortant et familier pour tant de familles ces 75 dernières années en divertissant, éduquant et inspirant les enfants sur des sujets importants à travers des histoires et des personnages passionnants», a déclaré le Britannique de 35 ans.