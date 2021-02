Monarchie : Le prince Harry dénonce la presse britannique

La pression de la presse «détruisait ma santé mentale», a affirmé le prince Harry pour expliquer sa décision de se mettre en retrait de la famille royale.

Quant à sa décision de quitter ses fonctions au sein de la monarchie début 2020 et de s’installer aux Etats-Unis avec son épouse américaine, Meghan Markle, «cela n’a jamais été un départ, c’était un pas en arrière plutôt qu’un retrait», a-t-il dit. Le prince Harry, 36 ans, sixième dans l’ordre de succession à la couronne britannique, a dénoncé à de multiples reprises la pression des médias sur son couple et en a fait la raison principale de sa mise en retrait de la famille royale, effective depuis avril 2020.

Le palais de Buckingham a annoncé la semaine dernière que le couple allait perdre ses derniers titres, notamment les titres militaires du prince auxquels il est très attaché. Meghan Markle, ancienne actrice, perdra ses patronages caritatifs. Harry et Meghan, avec leur fils Archie, vivent dans une luxueuse villa près de Los Angeles, et ont déjà signé des contrats avec les plateformes Netflix et Spotify.