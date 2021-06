Carnet rose : La fille de Harry et Meghan est née et se prénomme Lilibet

Vendredi, le deuxième enfant du prince Harry et de Meghan Markle a pointé le bout de son nez. Son prénom est un hommage à la reine.

La fillette est le second bébé du couple. Reuters

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont fait part dimanche «avec une immense joie» de la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet «Lili» Diana, née vendredi matin dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie.

Lilibet a été baptisée ainsi en hommage à la reine Élisabeth II, expliquent le duc et la duchesse de Sussex dans un communiqué. Son second prénom, Diana, rend quant à lui hommage à la mère du prince Harry, la princesse Diana.

Meghan Markle et sa fille, qui pèse près de 3,5 kilos et pointe à la huitième place dans l’ordre de succession, «sont en bonne santé», précise le communiqué. «Elle est bien plus que tout ce que nous aurions pu imaginer», écrivent Harry et Meghan de la petite sœur de leur fils Archie, âgé de deux ans.

Famille royale «ravie»

La reine Élisabeth II et la famille royale sont «ravies» par la naissance de la fille du prince Harry et de son épouse Meghan Markle annoncée dimanche, a déclaré le palais de Buckingham.

La souveraine, son fils le prince Charles et son épouse Camilla, ainsi que le prince William et son épouse Kate «ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse de Sussex», a déclaré une porte-parole de Buckingham.

Johnson félicite le couple

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a adressé dimanche ses félicitations au prince Harry et à son épouse Meghan Markle pour la naissance de leur fille Lilibet.

«Toutes mes félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour la naissance de leur fille», a tweeté le chef du gouvernement conservateur à l’annonce de l’arrivée du deuxième enfant du couple, installé aux États-Unis depuis sa mise en retrait de la famille royale.

En retrait de la famille royale

Le prince Harry, 36 ans, sixième dans l’ordre de succession à la couronne britannique, et Meghan Markle se sont mis en retrait de la famille royale, de façon effective depuis avril 2020. Dénonçant la pression des médias sur leur couple, ils se sont installés en Californie, d’où ils ont lancé un podcast, signé avec des plateformes de contenus dont Netflix, et lancé une fondation, Archwell, afin d’œuvrer pour des causes humanitaires.

Harry et Meghan, une ex-actrice métisse américaine de 39 ans, ont aussi accordé en mars un entretien choc à l’animatrice de télévision Oprah Winfrey, au cours duquel, entre autres révélations explosives, ils ont rapporté qu’un membre, non nommé de la famille royale, s’était inquiété de la couleur de peau qu’aurait leur fils Archie, avant sa naissance.

«Nous ne sommes pas du tout une famille raciste»

La déclaration avait jeté un froid entre le couple et le reste de la famille royale, le prince William ayant été poussé à réagir et lancer: «Nous ne sommes pas du tout une famille raciste.» La reine s’était, elle, dite «attristée» face aux difficultés ressenties par le couple, affirmant prendre «très au sérieux» les accusations de racisme tout en souhaitant les traiter «en privé».

Depuis, Harry a pu s’entretenir avec son frère, son père ainsi que dans un appel vidéo séparé, avec la reine Élisabeth II et son époux le prince Philip avant la mort de ce dernier, a-t-il confié à l’animateur James Corden.

La reine et le prince Philip avaient alors pu admirer leur arrière-petit-fils Archie via écran interposé. L’arrivée de leur fille intervient après ces derniers mois houleux. «Nous sommes reconnaissants de l’amour et des pensées que nous avons reçus du monde entier», ont-ils écrit dimanche.

Lundi matin, la presse britannique saluait la naissance de «notre petite Lilibet Diana». «Bienvenue à Lilibet de Californie !», s’exclame le «Times» qui s’interroge en Une «Un nouveau bébé réparera-t-il la fracture ?»