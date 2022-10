Californie : Le prince Harry et Meghan cherchent une nouvelle maison

Le couple ne serait plus satisfait de sa villa située dans le très chic quartier de Montecito et aurait déjà trouvé sa future demeure.

Un peu plus de deux ans après s’être installés à Montecito, le prince Harry et son épouse Meghan souhaitent déménager, a appris le «Santa Barbara News-Press». Le couple, récemment rentré d’Angleterre où il a assisté aux funérailles de la reine Elizabeth II, n’est plus satisfait de sa villa à 14 millions de dollars et souhaite s’installer à Hope Ranch, à une quinzaine de kilomètres de son lieu de résidence actuel.