Royaume-Uni : Le prince Harry et Meghan perdent leurs derniers titres officiels

Le prince Harry et son épouse Meghan ont confirmé à la reine Elizabeth II leur mise en retrait définitive de la famille royale britannique.

Effective fin mars dernier, cette décision devait être revue au bout d’un an. «Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à sa majesté la Reine qu’ils ne redeviendront pas membres actifs de la famille royale», indique le palais dans un communiqué.

Des titres répartis

«A la suite de conversations avec le duc, la Reine a écrit pour confirmer qu’en renonçant au travail lié à l’appartenance à la famille royale, il n’est pas possible de continuer à exercer les responsabilités et devoirs inhérents à une vie au service du public», est-il ajouté.

Les titres seront donc rendus et répartis entre les autres membres de la famille. «Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille», a souligné le palais.

«Comme l’a montré leur travail depuis un an, le duc et la duchesse restent attachés à leur devoir et leur service au Royaume-Uni et dans le reste du monde, et ont continué d’apporter leur soutien aux organisations qu’ils représentent quel que soit leur rôle officiel», a réagi un porte-parole du couple.