Le prince Harry n’a pas été invité à l’anniversaire de Charles III

Visiblement, la situation ne s’arrange pas entre le prince Harry et son père, le roi Charles III. En froid depuis que le premier et son épouse Meghan ont choisi de «renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique», en 2020, les deux hommes ne sont pas près de se réconcilier. Et ce n’est pas l’anniversaire du souverain, qui fêtera ses 75 ans le 14 novembre 2023, qui permettra d’arrondir les angles.