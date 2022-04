Pays-Bas : Le prince Harry ouvre les Invictus Games et salue l’équipe ukrainienne

Présente sur scène, Meghan a également exprimé son soutien à la formation bleu et jaune. Plus de 500 participants venant de plus de 16 nations participent à l’événement.

Meghan et Harry sur scène samedi, à La Haye. Getty Images for Invictus Games The Hague 2020

Le prince britannique Harry a lors d’une cérémonie émouvante ouvert samedi les Invictus Games, jeux créés pour les soldats blessés, et salué le courage de l’équipe ukrainienne présente aux Pays-Bas.

«Slava Ukraini!»

Harry est arrivé vendredi à la ville de La Haye accompagné de sa femme Meghan, pour leur première apparition publique depuis leur décision de se mettre en retrait de la famille royale il y a deux ans et demi. «On ne soulignera jamais assez votre courage et votre choix de venir et d’être ici», a déclaré le prince à l’équipe ukrainienne depuis une scène en forme de boomerang.

Getty Images for Invictus Games The Hague 2020

L’équipe a raconté la veille au prince être venue «sur cette scène mondiale, pas simplement pour montrer notre force mais pour dire notre vérité», a relaté Harry. Présente sur scène, Meghan a également exprimé son soutien à l’équipe ukrainienne. «Slava Ukraini!» (Gloire à l’Ukraine!) a-t-elle lancé. Présent également, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a lui aussi exprimé son soutien à l’équipe ukrainienne en ouvrant la cérémonie, qui a été ovationnée par le public.

Plus de 500 participants venant de plus de 16 nations participent à l’événement, qui a été reporté deux fois en raison de la pandémie de Covid-19, et qui doit s’achever le 22 avril. Dix-neuf personnes représenteront l’Ukraine, envahie par la Russie depuis le 24 février, mais l’équipe a déploré la mort d’au moins quatre anciens participants et membres de l’équipe, ainsi que l’absence d’une participante, selon ses membres emprisonnée à Marioupol.

Crées par le prince Harry

Les Invictus Games, organisés pour la première fois en septembre 2014 à Londres, sont un thème récurrent dans la relation entre Harry et Meghan. C’est lors de l’édition 2017 à Toronto que le prince a fait sa première apparition avec l’ancienne actrice américaine. L’année suivante, ils étaient présents à Sydney, quelques jours après l’annonce de sa grossesse.

Vidéo: Le prince Harry dans les pas de sa mère

Créés par Harry, qui a servi dans l’armée britannique en Afghanistan, les Invictus Games sont un événement sportif international pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. Le prince, un ancien soldat, a déjà expliqué à quel point il avait été profondément ému d’avoir été témoin de la mort et de blessures qui ont changé sa vie lors d’un déploiement en Afghanistan, ainsi que du chagrin et de la tristesse qui l’accompagnaient. Cela a suscité l’idée d’utiliser le sport pour inspirer la récupération, soutenir la réadaptation et reconnaître le rôle crucial joué par la famille et les amis.