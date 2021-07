Royauté : Le prince Harry publiera ses mémoires fin 2022

La maison d’édition Penguin Random House a annoncé lundi qu’elle publiera l’année prochaine l’autobiographie du fils cadet de Lady Di.

«J’ai porté de nombreuses casquettes au fil des ans, au sens propre comme au sens figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises –, je peux aider à montrer que, quelles que soient nos origines, nous avons plus en commun que nous ne le pensons», a déclaré le prince, cité dans un communiqué de la grande maison d’édition américano-britannique.