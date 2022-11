Meurtre de Khashoggi : «Le prince héritier saoudien bénéficie d’une immunité», déclare Washington

«Jamal est mort une deuxième fois aujourd’hui»

Le meurtre en 2018 de Jamal Khashoggi, un proche du pouvoir saoudien devenu critique par la suite, dans le consulat du royaume à Istanbul (Turquie), avait temporairement fait du prince un paria en Occident. Ses avocats avaient précédemment argué que Mohammed ben Salmane «siège au sommet du gouvernement d’Arabie saoudite» et qu’il doit donc bénéficier de l’immunité que les tribunaux américains accordent aux chefs d’Etat et autres dirigeants étrangers de haut rang. Le gouvernement américain avait jusqu’à jeudi pour donner son opinion sur le sujet, s’il choisissait d’en donner une. Sa recommandation n’a pas de caractère contraignant pour le tribunal. Le texte ajoute néanmoins que «le département d’Etat ne se prononce pas sur les mérites de cette procédure et réitère sa condamnation sans équivoque du meurtre odieux de Jamal Khashoggi».

«Profonde trahison»

Cette recommandation a déclenché la colère parmi les partisans de l’action de Mme Gengiz, dont des membres de Democracy for the Arab World Now (DAWN), une ONG basée aux Etats-Unis et fondée par Jamal Khashoggi. «L’administration Biden a dépassé les bornes en recommandant l’immunité pour MBS et lui évitant de rendre des comptes», a estimé Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de DAWN. «Maintenant que Joe Biden a déclaré qu’il avait l’immunité totale, nous pouvons nous attendre à ce que les attaques de MBS contre les gens de notre pays empirent encore». Agnès Callamard, secrétaire générale de l’ONG Amnesty International, a qualifié la recommandation du gouvernement américain de «profonde trahison».