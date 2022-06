Diplomatie : Le prince saoudien MBS en Turquie, trois ans après l’assassinat de Khashoggi

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dit «MBS», se rendra mercredi en Turquie, une première après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, à Istanbul.

Relations empoisonnées

Cette visite, attendue depuis plusieurs mois, est la première de MBS en Turquie, et de facto la première depuis l’assassinat à Istanbul, en octobre 2018, du journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, une affaire qui avait empoisonné les relations entre Ankara et Riyad. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’était néanmoins rendu fin avril, en Arabie saoudite, où il avait rencontré le prince héritier, avant d’effectuer une brève halte à La Mecque, à l’occasion du ramadan.

L'ombre de Khashoggi

L’affaire Khashoggi a gelé pendant plus de trois ans les relations entre Ankara et Riyad, déjà tendues depuis 2017, et le blocus décrété par l’Arabie saoudite du Qatar, allié de la Turquie. Jamal Khashoggi, éditorialiste critique au «Washington Post», avait été tué et démembré le 2 octobre 2018, dans les locaux du consulat saoudien, à Istanbul, alors qu’il venait chercher des papiers nécessaires à son mariage avec sa fiancée turque.