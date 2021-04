DePuis un an : Le prince William en colère contre Meghan Markle

La récente interview de Meghan Markle et du prince Harry a fait trembler les murs du palais royal. Mais les querelles entre les membres de la famille royale ne datent pas d’hier.

Alors que la presse et les fans de la monarchie ont cru voir un signe de réconciliation au moment où ils ont aperçu Kate, William et Harry discuter lors des funérailles du prince Philip, les querelles ne seraient pas près d’être terminées au sein de la famille royale britannique.

Si on pense que l’interview de Meghan Markle et du prince Harry a débuté les hostilités, les conflits internes ne datent en fait pas d’hier, révèle Dan Wootton, journaliste au Daily Mail. Le prince William serait en effet en colère contre sa belle-sœur depuis plus d’un an. Selon une source du palais, le duc de Cambridge a eu très vite des doutes sur le couple Harry-Meghan. Il aurait même demandé à son frère de ralentir la cadence, ce qui a entraîné des tensions entre les fils de Diana et Charles.