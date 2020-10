Environnement : Le prince William lance un prix «prestigieux» face à la crise du climat

Le petit-fils de la reine Elizabeth II décernera le premier prix «Earthshot» en automne 2021 pour récompenser des solutions apportées à la crise climatique. Cinq lauréats se partageront près de 60 millions de francs.

«Rassembler les meilleurs esprits»

«Nous devons trouver des solutions pour pouvoir vivre nos vies et profiter de nos vies, et ne pas se sentir coupable et mal à propos de certaines choses que nous faisons», a insisté le prince William sur BBC Radio 4. Il s’agit de «galvaniser et de rassembler les meilleurs esprits, les meilleures solutions possible, de réparer et de s’attaquer à certains des défis environnementaux les plus importants au monde».