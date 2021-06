Hong Kong : Le principal éditorialiste de l’Apple Daily arrêté à l’aéroport

Le journal, critique à l’égard du pouvoir chinois, a cessé de paraître jeudi dernier. Le rédacteur en chef est le 7e responsable du tabloïd à être arrêté.

Le principal éditorialiste du journal pro-démocratie Apple Daily, fermé la semaine dernière , a été arrêté dimanche soir, par la police de Hong Kong, au moment où il s’apprêtait à quitter le territoire, selon des médias locaux. Après l’interpellation de certains de ses responsables et le gel de ses avoirs, l’Apple Daily, qui n’a jamais manqué de critiquer vertement les dirigeants chinois, a été contraint de mettre la clef sous la porte après 26 ans d’existence et a publié jeudi 24 juin son dernier numéro.

Fung Wai-long, rédacteur en chef et responsable des éditorialistes du site internet en anglais du quotidien est le septième responsable du tabloïd à être arrêté au nom de la drastique loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine voilà près d’un an. La police a confirmé avoir interpellé un homme de 57 ans à l’aéroport pour «conspiration en vue de collusion avec des des forces et des puissances étrangères».