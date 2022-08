Colombie : Le principal groupe dissident des Farc propose un cessez-le-feu

Le plus puissant groupe dissident de l’ex-guérilla des Farc a proposé un cessez-le-feu au président-élu de Colombie, Gustavo Petro, pour trouver une «solution politique» au conflit, selon une lettre divulguée mercredi. Cette lettre datée du 31 juillet a été publiée mercredi par plusieurs médias, avec une vidéo montant une vingtaine d’hommes et de femmes en tenue de camouflage et armés de fusils.