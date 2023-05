France: Le principal suspect d’une fusillade près du Luxembourg interpellé

Le «principal suspect» soupçonné d’être l’auteur de la fusillade qui a fait cinq blessés dont trois graves samedi à Villerupt (Meurthe-et-Moselle) a été arrêté lundi dans la même ville. «Il a été interpellé à 6 h 05, à proximité du domicile de ses deux frères», et placé en garde à vue, a précisé le procureur de la République de Nancy François Capin-Dulhoste, chargé de l’enquête.

La fusillade est survenue sur «un point de deal» et est probablement liée à des trafics de stupéfiants selon les élus locaux, dans cette ville proche des frontières luxembourgeoise et belge. Sur place, «20 étuis de 9 millimètres» ont été retrouvés, «ce qui fait penser à un pistolet-mitrailleur», a précisé le procureur, sans donner davantage de précisions sur l’arme utilisée. «L’auteur se serait présenté à pied sur le lieu des faits, avant de faire feu et de prendre la fuite à bord d’un véhicule».