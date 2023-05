Triple meurtre à Dreux (F): Le principal suspect mis en examen et écroué

Les corps d’une mère de 36 ans, de sa fille de 13 ans et de son garçon de 18 mois ont été retrouvés dans le pavillon.

Une mère de 36 ans, sa fille et son bébé retrouvés morts , son ex-conjoint de 46 ans en cavale arrêté dans les Yvelines qui nie les faits devant les enquêteurs: le parquet de Chartres cherchait lundi soir «à comprendre les conditions dans lesquelles ce triple homicide aggravé a pu être commis».

Mis en examen lundi soir «des chefs d’homicides volontaires aggravés de la femme et de ses deux enfants» le principal mis en cause «a continué de contester toute participation à ces faits en indiquant qu’il était victime d’un complot», a indiqué le procureur Frédéric Chevallier dans un communiqué.

Déféré dimanche à Chartres, le quadragénaire a provoqué un incident inattendu au tribunal en tentant «de s’autostranguler» avant son passage devant le juge des libertés et de la détention (JLD), a expliqué M. Chevallier. Placé en observation quelques heures dans un hôpital au Coudray, près de Chartres, où il devait voir un médecin psychiatre, le quadragénaire a pu revenir dans la soirée au tribunal judiciaire pour être présenté au JLD.

Une quarantaine de coups de couteau

Cet homme, apparemment malentendant, qui s’exprime en langue des signes, est soupçonné d’avoir porté «une quarantaine de coups» de couteau à son ex-conjointe et une dizaine à chaque enfant, selon le procureur. Il a été condamné en septembre 2021, pour des violences envers sa femme et sa fille, à un an d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire, avec l’interdiction de les contacter.