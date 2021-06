Affaire Maddie : Le principal suspect sort de son silence

Dans une lettre adressée à la presse allemande, Christian B. réclame la démission des procureurs et se dit persécuté.

«C’est un scandale incroyable»

L’homme a accompagné sa lettre d’un dessin satirique montrant deux procureurs en train de commander de la nourriture dans un restaurant. L’un annonce qu’il souhaite un «filet de médecine légale», et l’autre répond «Miam, moi aussi.» Une référence au fait que la justice manque de preuve médico-légale contre lui. L’Allemand estime par ailleurs que la «liberté d’expression n’est pas un droit fondamental pour que chacun puisse dire et écrire ce qu’il veut. La liberté d’expression ne protège pas la majorité.»

Christian B. demande ensuite la «démission des procureurs de Brunswick Wolters et Lindemann», parce qu’ils «ne conviennent pas à un poste d’avocat pour le peuple allemand honnête et confiant» et qu’ils font «honte à la justice du pays». Le quadragénaire a toujours nié son implication dans la disparition de Maddie McCann et refuse de parler aux enquêteurs ou aux procureurs. Comme l’ont souligné ses parents 14 ans jour pour jour après le drame, Madeleine aurait fêté ses 18 ans cette année.