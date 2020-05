États-Unis

Le principal syndicat américain soutient Joe Biden

Une fédération représentant 55 syndicats et 12,5 millions de membres a apporté son précieux soutien au candidat démocrate à la présidentielle, mardi.

«Joe a employé sa voix et son vote pour faire avancer la cause des travailleurs», a déclaré Richard Trumka, le président de l’AFP-CIO qui dit représenter 55 syndicats et 12,5 millions de membres. L’ancien vice-président de Barack Obama et ex-sénateur pendant plus de 35 ans «s’est battu durant toute sa carrière pour des salaires décents, une couverture santé, des protections pour la retraite et les droits civiques», a-t-il ajouté.