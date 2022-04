Musique : Le Printemps de Bourges revient mais l’affluence est incertaine

Ce rendez-vous musical ouvre la saison des festivals: après deux éditions tronquées par la crise sanitaire, le Printemps de Bourges revient dans son format traditionnel.

Il y a d’abord le verre à moitié plein. «C’est une édition normale donc elle sera exceptionnelle», se réjouit ainsi auprès de l’AFP Boris Vedel, directeur de l’évènement prévu de mardi à dimanche. «On revient avec un positionnement plus fort sur la création et l’émergence», poursuit le responsable. Et d’insister: «On pourra à nouveau traverser une ville en fête». Ces deux dernières années, si des concerts ont eu lieu, en jauge symbolique en 2020 et limitée en 2021, la ville était, comme il le dit, «vide et triste» en raison des contraintes sanitaires face au Covid-19.