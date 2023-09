Zone interdite aux enfants dans l’avion

Que l’on soit parent ou simple passager aérien, devoir subir les cris et pleurs d’un bébé ou d’un enfant en bas âge durant un vol est extrêmement pénible, qui plus est sur les long-courriers. La compagnie aérienne néerlandaise Corendon entend désormais remédier à ce problème en introduisant à bord de son nouvel Airbus A350 une zone interdite aux enfants dans le cadre d’une phase de test.

Qu’est-ce-qui vous énerve le plus en avion? Les passagers bruyants et sans scrupule. Un service exécrable et un personnel de bord antipathique. Les pleurs et cris d’enfants. Les retards. Tout, c’est pourquoi je ne prends pas l’avion. Autre

Zone réservée aux adultes

Sa mise en place aura lieu le 3 novembre prochain sur le vol de neuf heures effectuant la liaison entre Amsterdam et Curaçao, dans les Caraïbes. À cet effet, les rangées de sièges numérotées de 1 à 12 seront exclusivement réservées aux adultes. Pour bénéficier de l’un des 93 sièges de cette zone, il faudra impérativement être âgé de 16 ans minimum et payer l’équivalent de 43 francs.

Pour encore plus de confort, la compagnie propose de réserver, moyennant la somme de 95 francs, l’un des nouveaux sièges situés à proximité des issues de secours et offrant plus d’espace pour les jambes. Située dans la partie avant de l’appareil, la zone réservée aux adultes est séparée du reste de la cabine par des rideaux et des parois. Corendon se garde toutefois de communiquer sur l’efficacité réelle de ces mesures pour isoler du bruit dans les rangées situées à l’arrière. Si la zone interdite aux enfants s’avérait être un succès, Corendon envisage éventuellement de l’étendre sur d’autres lignes.

Service proposé par d’autres compagnies

Si Corendon est la première compagnie aérienne européenne à introduire une zone interdite aux enfants, le concept n’est pour autant pas nouveau. En effet, depuis une dizaine d’années déjà, la compagnie malaisienne Air Asia X propose notamment à ses passagers de réserver un siège dans la catégorie «Quiet Zone» (zone tranquille) sur certains de ses vols. Dans cet espace, constitué de sept rangées de sièges, le silence est de rigueur. Seuls les passagers âgés de plus de 10 ans y sont acceptés. L’éclairage y est par ailleurs tamisé et il est possible de bénéficier d’un service de restauration.

La compagnie aérienne Scoot de Singapour propose, quant à elle, des réservations dans la catégorie «Scoot in Silence», dans laquelle seuls les passagers âgés de 12 ans et plus sont autorisés. Le prix d’un billet dans la zone interdite aux enfants varie selon l’itinéraire et la date.

Les zones interdites aux enfants: pas d’actualité chez Swiss

À la question de savoir si Swiss International Airlines envisage à son tour d’introduire ce concept, la réponse est «non». «L’introduction d’une zone réservée aux adultes n’est pas prévue au sein de notre compagnie. Chez nous, tous les passagers, qu’ils soient adultes ou enfants, sont les bienvenus à bord», explique Michael Pelzer, porte-parole de Swiss. Selon lui, il n’y a jusqu’à présent jamais eu de demande de zones exclusivement réservées aux adultes de la part des voyageurs.