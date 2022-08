Face à la pénurie : Le prix de l’eau pourrait augmenter en été

L’eau devient un bien précieux et des réflexions sont en cours pour augmenter son prix de manière saisonnière. Monsieur Prix pose toutefois ses conditions.

La sécheresse et le manque d’eau préoccupent de nombreuses communes suisses qui encouragent les citoyens aux économies. Du coup, les discussions sur le prix de l’eau, lorsque ses quantités sont limitées en été, sont en cours. D’ailleurs le président de l’Association des Communes Suisses, Christoph Niederberger, part du principe que la pénurie entraînera une hausse des coûts à l’avenir. «Si l’eau devait se raréfier de manière générale, les prix augmenteraient également. Et ce, parce que la majeure partie des coûts d’infrastructure et d’exploitation sont liés à l’approvisionnement», explique-t-il à la radio-TV alémanique SRF.