Genève: Le prix de l’électricité va grimper de 22% en moyenne

Genève : La facture d’électricité va grimper de 22%

Les ménages devront débourser, en moyenne, environ 15 francs de plus qu’aujourd’hui, chaque mois. La situation géopolitique est en cause.

La crise d’approvisionnement en énergie va, comme partout, plomber le porte-monnaie des résidents du bout du lac. Les tarifs de l’électricité augmenteront de 22% en moyenne l’an prochain, a annoncé mercredi le Conseil d’Etat. Cela représentera une hausse de près de 15 francs de la facture mensuelle des ménages (soit, en moyenne, 6.20 francs pour un trois pièces, 9.50 fr. pour un cinq pièces, 25.50 fr. pour une villa et 116.20 pour une petite entreprise – une exploitation viticole, par exemple).

Hausse plutôt restreinte en comparaison

L’actuelle crise géopolitique, avec l’invasion russe en Ukraine, fait exploser le prix de l'électricité. Maigre consolation pour les Genevois: «Les tarifs actuels sont parmi les plus bas des grandes villes suisses et devraient vraisemblablement rester parmi les plus avantageux en 2023», ont appuyé les Services industriels de Genève (SIG). Ailleurs en Suisse romande, les factures devraient parfois grimper de 61%, l’an prochain.