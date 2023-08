Suisse: le prix de l’essence atteint à nouveau des sommets

Les cours du jour dans une station de Monthey (VS).

«Avec environ 1,90 franc par litre en moyenne, le prix de l’essence est actuellement plus élevé que jamais cette année», confirme Jonas Montani, porte-parole du TCS, qui a établi un comparateur des prix du carburant en Suisse.

Heureusement, les tarifs varient fortement d’une région à l’autre. Ainsi, il est encore possible de trouver de la sans-plomb à moins de 1,75 franc sur la Côte ou dans la région des Trois-Lacs. Mais cela devient rare.

Prix du brut en cause

Plusieurs facteurs expliquent cette flambée que l’on n’avait plus connue depuis les premiers mois de la guerre en Ukraine, où l’essence avait atteint des tarifs à 2,30-2,40 francs le litre.

Premièrement, le cours du dollar par rapport au franc suisse a légèrement augmenté, ce qui contribue à la hausse des prix. Et si le prix du pétrole brut ne cesse de grimper ces dernières semaines, c’est aussi en raison de la demande mondiale croissante en or noir, explique dans l’«Aargauer Zeitung» Diane Lüber, porte-parole du leader du marché Oel-Pool, qui comprend des stations-service comme Miniprix, BP ou Shell.

Parallèlement, les pays exportateurs de pétrole comme l'Arabie saoudite ont réduit leur production dès juillet, afin de faire grimper les tarifs justement. Du coup, le prix du baril de pétrole Brent, qui était encore à près de 75 dollars fin juin, a atteint 86 dollars vendredi, son plus haut niveau depuis trois mois, souligne la «NZZ». Et cette hausse n’est pas terminée, puisque certains analystes estiment réaliste un baril à 100 dollars prochainement…

Et ce n’est pas mieux du côté du diesel qui frôle lui aussi à nouveau les 2 francs le litre. En effet, la demande de gasoil, à partir duquel sont fabriqués le diesel, le mazout et le kérosène, est toujours très élevée, selon Diane Lüber. En cause cette fois, la forte demande en carburant des compagnies aériennes, confrontées à une forte reprise après la crise due à la pandémie.