Suisse : Le prix de l’essence flambe et ce n’est peut-être pas fini

Selon les endroits en Suisse, l’essence a déjà dépassé 2 francs le litre ou est tout près d’atteindre ce prix. Plusieurs facteurs sont en cause pour expliquer cette flambée des prix.

Vous l’avez sans doute constaté si vous avez une voiture: le prix de l’essence à la colonne ne cesse de grimper. En Suisse romande, il faut désormais débourser plus de 1,90 franc pour un litre de sans-plomb 95. Et sur l’autoroute, celui-ci a déjà dépassé 2 francs par endroits.

Les tarifs les plus chers depuis 10 ans

Du coup, jamais le plein n’a été aussi cher depuis dix ans. La dernière fois que le litre de sans-plomb 95 a coûté près de 1,90 franc, c’était début septembre 2012. Et le diesel avait atteint un prix de 1,91 franc le litre en mars 2013, relèvent les journaux. Mais les prix les plus élevés jusqu’à présent ont été enregistrés fin juin 2008. À l’époque, l’essence coûtait en moyenne 1,99 franc et le diesel 2,27 francs le litre, selon Daniel Graf. Certaines stations-service demandaient plus de deux francs par litre pour l’essence.