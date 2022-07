Mobilité : Le prix de l’essence n’a pas l’air d’influencer la demande en Suisse

Analyse plus mesurée

Jan-Egbert Sturm, du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPF, voit les choses un peu différemment. «La consommation de carburant est toujours plus basse qu’en 2019, lorsque nous voyagions encore sans contrainte. La demande de voyager à nouveau et d’être mobile a fortement augmenté depuis le printemps, et pourtant la quantité vendue n’a pas encore atteint le niveau d’avant la pandémie, ce à quoi on aurait pu s’attendre. Le prix élevé freine donc, du moins en partie, la demande d’essence», juge-t-il. D’une part, les prix de l’énergie ont augmenté en raison de la guerre en Ukraine, ce qui devrait en fait plaider pour une baisse de la demande. «Mais comme nous nous trouvons d’autre part dans une phase de normalisation après la pandémie, ces deux facteurs entrent en conflit: des prix en hausse, mais une demande accrue», explique Jan-Egbert Sturm. En d’autres termes, le regain d’intérêt pour les déplacements en voiture compense, du moins en partie, l’effet de frein provoqué par des prix élevés.