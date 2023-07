France voisine: Les prix de vente des maisons et apparts sont en baisse

Le marché de l’immobilier est à la traîne en France voisine. Selon les dernières statistiques de la FNAIM Savoie Mont Blanc (réseau d’agences immobilières et syndicat des professionnels de la pierre) citées par la «Tribune de Genève», sur les trois dernier mois, le prix moyen du mètre carré à la vente des logements (appartements et maisons) a baissé. Dans le département de l’Ain, il a chuté de 2,2% et en Haute-Savoie de 0,4%, atteignant respectivement 2’542 euros et 4’679 euros le 1er juillet. Malgré tout, le président de la FNAIM Savoie Mont Blanc, Sébastien Cartier, ne s’attend pas à un effondrement des prix, car la demande reste plus élevée que l’offre en raison de l’intérêt de la clientèle suisse et frontalière.