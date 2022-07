Football: Le prix demandé à Sion pour Balotelli, c’est 3,2 millions!

On sait depuis plusieurs jours maintenant tout l’intérêt de Christian Constantin. Le président du FC Sion veut frapper un grand coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Mario Balotelli. À bientôt 32 ans, le buteur italien est actuellement à Adana Demirspor et la négociation bat son plein entre le président de Sion et son homologue, Murat Sancak. Point d’achoppement: le prix du transfert. On sait désormais le montant exigé après les premières négociations: 3,2 millions de francs.