Suisse : Le prix des appartements a augmenté en octobre

Une hausse de 0,8% du prix des appartements en copropriété a été enregistrée au mois d’octobre. La deuxième vague de la pandémie est la cause principale de cette augmentation, selon les auteurs du baromètre.

La propriété du logement est associée à un sentiment de sécurité dont les gens ont encore plus besoin que d’habitude pendant la période actuelle, selon le directeur d’Immoscout 24.

Le prix des appartements en copropriété s’est renchéri de 0,8% en octobre par comparaison avec le mois précédent. La deuxième vague de la crise pandémique, avec la hausse du télétravail et le sentiment de sécurité que génère un investissement dans la pierre, constituent les principaux vecteurs de ce mouvement, selon le Swiss Real Estate Offer Index.

Le prix des maisons individuelles n’a lui pratiquement pas bougé dans la période sous revue, progressant de seulement 0,1%, selon le baromètre publié mardi par Immoscout 24 et Cifi.

Deuxième vague

Le directeur d’Immoscout 24, Martin Waeber, a estimé que «les éventuels confinements temporaires, le télétravail et l’hiver qui s’annonce sont autant de facteurs qui nous poussent à passer plus de temps à notre domicile». Selon ce dernier, la propriété du logement est associée à un sentiment de sécurité dont les gens ont encore plus besoin que d’habitude pendant la période actuelle.