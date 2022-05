Aviation : Flambée de 65% des prix des billets d’avion depuis janvier

À Genève, Zurich et Bâle, le constat est le même: les prix ont clairement augmenté depuis le début de l’année. La pandémie de Covid n’y est pas étrangère.

Voyager par les airs est devenu sensiblement plus cher.

Le prix des billets pour les vols au départ de Genève, Zurich et Bâle a augmenté en moyenne d’environ 65% entre janvier et avril, révèle mercredi «20 Minuten», se fondant sur les chiffres de l’index des prix à la consommation. Pour le mesurer, l'Office fédéral de la statistique recense chaque mois les prix de 34 liaisons aériennes au départ de la Suisse, notamment les trajets Zurich-Dubaï, Bâle-Palma de Majorque et Genève-Lisbonne.