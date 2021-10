Economie : Le prix des carburants au plus haut en Allemagne et en France

La reprise économique n’a pas que des avantages. Elle pèse sur la demande en carburants et fait monter les prix à des niveaux record.

Les prix des carburants en France et en Allemagne atteignent des sommets.

Le prix de l’essence à la pompe en Allemagne a atteint un niveau record, dans le sillage des cours du pétrole soutenus par la reprise de la demande mondiale, une évolution qui préoccupe le ministre des Transports. Dimanche, un litre coûtait en moyenne 1,555 euro, soit un centime de plus que lors du précédent record du 26 août 2012, tandis que l’essence sans plomb, à 1,667 euro en moyenne, s’approchait aussi de son plus haut (1,709 euro le 13 septembre 2012), a indiqué lundi l’association automobile ADAC.

En France, les prix des carburants atteignent également des niveaux jamais vu depuis 10 ans et même un record historique pour le gazole. En cause: la reprise économique après la pandémie de Covid-19, qui fait flamber les prix, notamment de l’énergie, et les cours du pétrole.