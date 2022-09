Décès d’Elizabeth II : Le prix des corgis explose

Getty Images via AFP

Les prix moyens ont «doublé» au cours des trois derniers jours, selon cette source. «Dans les annonces les plus récentes, les prix pour certains corgis dépassent pour la première fois la barre des 2500 livres (2660 francs). Le site enregistre «un nombre de recherches quotidiennes sur les corgis dix fois plus élevé que la semaine dernière à la même époque».

Cela représente une augmentation de la demande et des prix qui dépasse même celle enregistrée durant la période de la pandémie, laquelle a pourtant représenté un pic pour les ventes d’animaux domestiques. Ces petits chiens, aux oreilles pointues et au long dos, sont indissociables de l’image d’Elizabeth II. La reine en a élevé des générations, avec une préférence pour la race Pembroke. Mais elle a aussi créé le «dorgi», croisement du corgi et du teckel.